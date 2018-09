Indumentaria

@| Fiesta de los Iris… “fiesta”… ropa adecuada en quien quiere lucirse, ropa discreta los demás.



Alguien quiso ser excepción y el referido, ¿qué ropa usaría si lo invitaran al casamiento de la hija de un “compañero” amigo?



Hay quienes creen que faltarle el respeto a los demás es muestra de valor y no se percatan de que se están faltando el respeto a sí mismos.



La entrevistadora de uno de los medios de difusión lo recibió a la entrada y le preguntó si la ropa extraña era un signo de protesta, recibiendo como respuesta una serie de murmullos incongruentes pretendiendo justificarse.



La libertad es libre y por supuesto que él podía presentarse como quisiera, pero asumiendo la responsabilidad de su actuación y no como, de cajón, no se animó a manifestarlo…