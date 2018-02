Indefensos

@| En noviembre de 2017, habiendo estacionado un vehículo de mi propiedad en la Plaza de Cagancha, al mismo se le perpetraron una serie de daños, con el presumible (indudable) fin de efectuar un robo y al no poder ingresar al vehículo, al frustrarse las intenciones del delincuente, incrementó los daños, afectando aún más el exterior del vehículo.

Ni bien tuve oportunidad, concurrí a la Comisaría 3, de la Policía de Montevideo y efectué la denuncia de los hechos citados y solicité y me fue entregada, la constancia de la denuncia policial cuyo número es 6.573.446, y cuya fecha y hora es; 30/11/2017 11:02. Finalizados los trámites, la funcionaria que me atendió, me expresó que, a la brevedad, ni bien tuvieran los resultados de la investigación pertinente, se me notificaría al respecto y que esa investigación se vería facilitada, por las múltiples cámaras que en la Plaza de Cagancha, tiene el Ministerio del Interior, por lo que obviamente la investigación no era nada dificultosa.



Pasaron varios días y la respuesta era negativa. Finalmente, a mediados de enero, concurrí una vez más en persona a la Seccional 3 y reclamé, por una respuesta concreta, máxime dado el tiempo transcurrido. Después de un buen tiempo de espera, en que la funcionaria que me atendió vi realizaba varios desplazamientos en las dependencias de la seccional, se me indicó que como el Fiscal no había dispuesto que se efectuara la investigación, la policía no podía hacer nada. Le indiqué a esta funcionaria que quien me había atendido en primera instancia, no me había expresado en ningún momento que se requería la orden del fiscal para efectuar la investigación. Quien ahora me atendía, fue a hacer nuevas consultas y luego de un lapso no menor, me dice que la funcionaria que me atendió en noviembre pasado se equivocó y que acorde el nuevo Código de Procedimiento Penal, la policía, si el fiscal no lo ordenaba, no podía averiguar nada.



Concurrí entonces a Cerrito 449, esquina Misiones, exhibiendo los documentos correspondientes y el funcionario tomó los mismos y al rato, y me dice que como están en feria judicial, no me puede dar respuesta.



Hoy 5 de febrero, de 2018, concurrí de nuevo a la “Fiscalía General de la Nación”, tuve la “suerte” de encontrar al mismo funcionario y repitiéndole todo mi periplo por dependencias policial y fiscalía, volví a entregarle la constancia de mi denuncia. Nuevamente fue a no sé dónde y al regreso, me expresa que “el caso está para investigación por la policía”. Le argumento entonces, entre otros elementos, no solamente el tiempo transcurrido, sino que la policía me informaba que el caso NO se estaba investigando porque NO había orden del fiscal. Recibo como respuesta que “vaya a hacer el reclamo ante el Ministerio del Interior”. Le respondo que en la Seccional me mostraron en la computadora que el caso estaba en manos del fiscal y que me habían expresado que si el Fiscal no daba la orden ellos no podían averiguar nada. Me quedó mirando sin responderme.

Ciudadanos uruguayos que no son delincuentes: NO estoy arrepentido de NO haberles hecho caso a los muchos que me aconsejaron “no hagas denuncia ninguna que no sirve para nada, dejá que Bonomi ayudado con la inacción de los fisclaes se pavonee diciendo que el delito en Uruguay está en baja, porque probablemente ni para modificar esas cifras sirven las denuncias de los nabos de siempre".



Ciudadanos uruguayos que no son delincuentes: NO estoy arrepentido de haber sufrido las molestias, las pérdidas de tiempo, las “calenturas” de constatar lo obvio,… cuan indefensos estamos ante el delito.



Mi compensación será que por lo menos, algunos, aunque sean unos pocos más, tomen consciencia “que no vamos bien”, “que no estamos en un país de primera” y que la recarga asfixiante de impuestos que estamos sufriendo, (no solo los productores del campo sino también la inmensa mayoría de los uruguayos), solo sirve para pagar, entre otras barbaridades, la ineficiencia e ineficacia de la policía y de todo el sistema judicial, y para solventar a un Poder Legislativo que en su accionar, redacta leyes a favor de quienes transgreden todo nivel de normas del tipo que se plantee, y en esa fútil tarea, hace la redacción de las leyes, en el menor de los casos probadamente en forma “mamarrachesca” y en la amplia generalidad de los casos, es omiso, para con los ciudadanos decentes de este país.