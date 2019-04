Indefensos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|No hay dudas de que el servicio de las aplicaciones vino a colmar una necesidad imperiosa de los habitantes montevideanos, por el calamitoso servicio que prestaban los taxis con anterioridad (prácticamente era una prestación no confiable, casi inexistente, donde el ciudadano estaba al servicio del taxímetro y no viceversa, como realmente debería ser).

Esto despertó de inmediato la reacción medieval de los grupos que durante décadas habían disfrutado de un monopolio a expensas de la baja calidad de vida de los montevideanos, en ese sentido.



En ningún momento, ninguno de los involucrados nos tuvo en cuenta. Políticos, taxistas, uberistas, todos hablaban desde su punto de vista, pero nadie tenía en cuenta la necesidad del usuario.



Ahora, las restricciones de la IMM han hecho que el servicio de Uber haya disminuido en calidad. Las esperas son cada vez más largas y las tarifas dinámicas se disparan con más frecuencia que antes.



Ante la posibilidad de regularizar esta situación, mediante el llamado a nuevos aspirantes a choferes de aplicaciones, nuevamente ha salido todo el mundo a rasgarse las vestiduras, entre ellos, el más notable, el Sr. Salgado, reemplazante del Sr. Dourado en la Cámara de Transporte, el Ministro de Trabajo, etc. Ninguno de ellos se acuerda del sufrido usuario. Le ven todo tipo de inconvenientes, y en el caso del Sr. Salgado hasta se ha permitido expresar su desvelo por los choferes de aplicaciones. Pero ninguno de ellos menciona lo terrible de la situación para el sufrido contribuyente. El hecho de ser “tirados a las fieras”, de monopolios que sólo benefician a unos pocos.



¡Basta ya por favor! Que de una buena vez alguien se embandere con los verdaderos intereses del pueblo.