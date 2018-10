Incremento del delito

@|Sin respuesta institucional...



El pasado martes 23, se me cayó mi billetera en una estación de servicio de la ciudad de Juan Lacaze. 15 minutos después, advertí la falta de ésta, por lo cual realicé la denuncia correspondiente. Fueron revisadas las imágenes y/o videos del establecimiento. 5 horas más tarde, llamé a la dependencia policial y me comunicaron que la persona que levantó la billetera tiene 9 antecedentes penales, pero se necesitan testigos, o sea no se puede hacer nada!!!



La billetera me la entregó un vecino que la encontró, estaban todos mis documentos, obviamente los $ 4540 ya no estaban.



¡Las cámaras en este país solo sirven para cobrarte una multa de tránsito!

Para un hecho delictivo no son suficientes.



Ahora, si esta persona tiene 9 antecedentes, anda suelta, está totalmente comprobado que se llevó la billetera, ¿y no se puede proceder? ¡Estamos en el horno!