Incongruencias en el manejo de la pandemia

@| Por suerte Uruguay se ha caracterizado por dejar libres a sus ciudadanos en la toma de decisiones con respecto a la vacunación contra el Covid - 19; a diferencia de otros tantos países que se han impuesto con diferentes fines, decretando vacunaciones obligatorias y confinamientos eternos por cada vez que una variante surge con la consabida destrucción económica, social y educativa.



La vacunación fue voluntaria, si bien ahora comienzan a verse las consecuencias para aquellos que no quisieron adherir. Comercios (especialmente bares y restaurantes) así como espectáculos públicos piden el certificado de vacunación para ingresar, sin importar si la actividad ocurre en un local cerrado o al aire libre y sin tomar en cuenta posibles aforos.



En la enseñanza, en los comercios, en determinados espectáculos y actividades religiosas sigue primando el aforo, el uso de tapabocas obligatorio y se exhorta a la higiene de manos mediante el alcohol en gel; mientras observamos perplejos la incongruencia de criterios para otras actividades como el fútbol/basquetbol donde la gente se mantiene aglomerada y sin tapabocas (incluyendo en canchas cerradas).



Hace unos días, a raíz de una final de fútbol, la enorme presencia de hinchas brasileños colmó nuestra ciudad, plazas, bares y comercios. Los recibimos de brazos abiertos esperando que su llegada reviviera un sector muy golpeado por la pandemia. Pero, ¿a qué costo? Todas las medidas solicitadas e impuestas a los locatarios (es decir nosotros) no eran exigidas para el turista y si lo eran, no eran controladas.



Es así que un niño de Primaria debe estar entre 4 y 8 horas con tapabocas en un salón ventilado, en tanto su padre puede estar sin él, en una cancha de basquetbol o fútbol pegado a otra persona y tomando de la misma botella de refresco.



Estas incongruencias me parten la vista, sinceramente no las entiendo, ni sé quién se encarga de controlar esto y de poner orden. Porque si vamos a exigir que sea a todos y si vamos a liberar que también sea para todos por igual.