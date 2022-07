¡Incomprensible!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A raíz de las recientes declaraciones públicas de la Intendencia Municipal de Montevideo, se desprende que la Sra. Intendenta aún no terminó de digerir la no aprobación que se votó en la Junta Departamental, sobre el mentado intento de recurrir al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el consiguiente eventual endeudamiento por un período de 25 años que hubiesen tenido que pagar todos los vecinos de Montevideo.



Ahora, la comuna sale a decir que: “Resulta mucho más caro y limitado renunciar al financiamiento externo” y a mayor abundancia agrega que: “El uso de los fondos propios es más caro desde el punto de vista financiero” y para sumar otra perlita más, continúa expresando que: “Financiarse a tasas bajas para evitar consumir excesivamente el presupuesto actual, es una buena práctica de administración y también de gestión”.



Así que ahora con ese razonamiento los montevideanos tengamos presente que para que cada persona o grupo familiar intente cubrir su presupuesto mensual y/o anual, le resultará más barato recurrir a un préstamo de alguna entidad financiera o bancaria y por ende no tendrá que consumir excesivamente su capital propio.



No sé cuál será el pensamiento del estimado lector sobre las declaraciones del jerarca comunal que recogió la prensa capitalina, pero sería bueno que las autoridades municipales cuando se expresen a través de los distintos medios de comunicación, no subestimen la capacidad intelectual de los uruguayos.