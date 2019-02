Incoherencias de la izquierda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si los golpes de Estado son de gobiernos de izquierda, están plenamente justificados, pero si son de derecha, son una amenaza a la clase obrera y respaldados por los EE.UU.



Los derechos humanos son únicamente para los de izquierda, pero si no son de su ideología, son una violación a los derechos humanos.



Si un delincuente mata a un policía es en defensa propia, pero si un policía mata a un delincuente es un asesino.



Si el corrupto es de izquierda, lo justifican y lo defienden, pero si es derecha lo acusan y seguramente lo procesan.



La izquierda legaliza el aborto, el consumo de drogas y el matrimonio homosexual, seguramente para ellos la moral son valores de derechistas.

Eso sí, cuando un izquierdista se va del país, seguro no se va a cualquier país y menos a Cuba, Nicaragua o Venezuela, son de izquierda pero no bobos. Buscan países donde no tengan gremios con poderes absurdos como el Pit-Cnt.



¿Cómo es posible que tengan tanto cinismo y apoyen a gobernantes corruptos como Maduro, Lula o Kirchner? Sólo se explica si hay implicancias y se deban favores.



El comunismo fracasó en el mundo entero, es una ideología sin ningún futuro, pero en nuestro país sigue vigente y junto a los tupamaros dominan al gobierno frentista.



Nunca entendí cómo reclutan adherentes con los pobres argumentos que tiene la izquierda.