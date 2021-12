Incoherencias del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Recordamos las furibundas críticas del Frente Amplio cuando se quería rebajar la edad de imputabilidad de los delitos graves a los menores, de 16 años en delante.



La defensa cerrada aduciendo que son “angelitos” que no saben lo que hacen; pobres chiquilines que no razonan y por lo tanto no pueden ir presos, ni que se les mantengan los antecedentes.



Quiero que me expliquen cómo es que esos irracionales, desde los 14 años están aptos para votar dentro de su fuerza política.



O son muy demagogos o el propio Frente Amplio entiende que, al no ser nada serio, aquellos que no están aptos para una cosa, sí lo están para otras.