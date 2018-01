La inclusión...

Reina del Carnaval



@|Parece mentira que para no ofender a los homosexuales la Intendencia de Montevideo dejará de realizar su tradicional concurso de Reina del Carnaval.



Esta es una medida tan absurda como ridícula; es la pretensión de “aquellos” que dicen sentirse discriminados porque no se les permite participar en un concurso de belleza femenino.



Uruguay va por mal camino… y no porque se haya hecho justicia con quienes se sienten diferentes, que eso está muy bien y debemos aplaudirlo, sino porque se permite que invocando unos mal entendidos derechos, pretendan mancillar las tradiciones uruguayas y con éstas a las propias mujeres que se enorgullecían de competir por tal título.



¿Acaso no es insultante que invocando una pretendida injusticia se prive a todas las mujeres de su innegable derecho de competir en un concurso de belleza, sea éste de carnaval, de la vendimia o de lo que fuera que se esté celebrando? No debería ser posible que una ínfima minoría tome de rehén a toda la sociedad, como tampoco debería de ser posible que la Intendencia de Montevideo se preste a estos irritantes manejos. Su actitud es tan risible como pretender prohibir la gestación a todas las mujeres porque los transexuales no pueden concebir.



En tal sentido es bueno recordar la descarnada reflexión que Espert hizo a propósito de la mencionada resolución municipal que prohibe el concurso de belleza: “Si quieren poner una reina trans, que hagan un concurso trans; si quieren poner a un put.., que hagan uno de put...; y que no se olviden y hagan de bufarrones, porque si no hay bufarrones no hay maricas”.

De esta manera, la Reina del Carnaval será una más de las tantas instituciones uruguayas que este gobierno ha arrojado al basural del despropósito, la desidia y la ignorancia… Debemos lamentar que no será la última.