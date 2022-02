La no inclusión visual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace ya casi 2 meses que escribí en este medio sobre la falta de inclusión de los que no protestamos, gritamos o manifestamos entorpeciendo el tránsito y tampoco pintamos muros o paredes de edificios privados. Me referí concretamente a los discapacitados visuales, total o parcialmente impedidos de ver correctamente algunas cosas u objetos que ya mencioné y no vale la pena repetir.



Me llama poderosamente la atención que en un país en donde la gente se llena la boca promocionando la cultura y la solidaridad de nuestro pueblo, ninguno de los medios de comunicación audiovisuales de nuestro éter, modificó un ápice su cartelería, diagramas, fondos de pantalla o gráficas para mejorar los contrastes y con eso, mejorar notablemente la visibilidad de cualquiera de esos elementos facilitándola a casi cero costos.



Me pregunto, porque no quiero entrar en suposiciones que puedan además de estar equivocadas ser agresivas: ¿hay algún interés económico detrás de este tema que uno por ignorancia desconoce o es puramente incapacidad, egoísmo y autocomplacencia con un trabajo que está frustrando seriamente a miles de televidentes y lectores en este Uruguay?



Lo más triste de este asunto es que uno, para no pensar en la mala intencionalidad de los productores de dichos elementos, tendría entonces que pensar en la falta de preparación académica para realizar el trabajo para el que fueron contratados.



No pierdo la esperanza de poder, en breve lapso de tiempo, escribir agradeciendo la atención recibida a mi reclamo que es en realidad el de miles de discapacitados visuales.



La esperanza es lo último que se pierde y más si está fundada en la capacidad de los uruguayos para responder a un pedido de solidaridad como éste.