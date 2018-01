Inclusión financiera

@| Los usuarios de la tarjeta Maestro del BROU estamos muy enojados.

Resulta que el gobierno nos animó a utilizar solamente el pago por débito ya que tendríamos por lo menos dos beneficios: el descuento en el % de IVA y la tranquilidad de no transitar por este Uruguay inseguro con dinero en efectivo.



Muchos pensamos en el BROU, el banco estatal, que sería lo más confiable para que se depositen nuestros haberes.



¿Qué está pasando que desde el jueves 11 de enero nos dicen en los comercios que hay problemas con nuestra tarjeta y si queremos comprar hay que tener efectivo? ¿Será cierto lo que responden en el fono BROU 1996, cuando ya en estos días he probado con diferentes horarios y en todos responden: “Hemos informado ese problema, pero no nos dicen qué respuesta darle señora”?



Creo que no nos merecemos este contratiempo, el gobierno debería tomar rápida acción para solucionarlo.