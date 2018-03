Inclusión financiera o exclusión

@|Donde hay cajeros algunos no funcionan y los que funcionan no tienen dinero. Y los que tienen dinero, tal vez no tienen cambio, solo de 500 o de 1000; y lo que es más grave, se pierden valiosos minutos haciendo cola para hacer una simple extracción de dinero.



Hay cajeros que ni cinta tienen para expedir la información de lo extraído y el saldo que resta. Hace unos días, el cajero se ve que tenía cinta, pero cuando ésta salió, era un simple trozo de papel totalmente en blanco.



El sábado pasado, de cuatro cajeros que hay en Millán y Larrañaga, sólo de uno de ellos se podía extraer dinero, los demás eran como inexistentes.



Hoy en Tres Cruces, con el movimiento del shopping y de la terminal, de los cinco cajeros que tengo registrados estaban en funcionamiento dos, con un cola interminable de gente.



¡Cómo puede ser tal despropósito!



A los jubilados y pensionistas se les aconseja tener una caja de ahorro en un banco para así el BPS les deposita sus pesitos, y a los empresarios les obligan depositar los salarios y sueldos de sus empleados en cuentas de un banco. Y cuando necesitan de sus pesitos deben hacer primero un peregrinaje por los cajeros del barrio, y con suerte encuentren uno con poca cola y con un poco de dinero como para salir del paso.



Hace unos días, vi un amigo desesperado ante un cajero que no le respondía. Como somos buenos amigos y este hombre es de confianza, le ofrecí sacar de mi cuenta para prestarle.



¡Es inconcebible!



¡Hagan algo rápido por favor! Y si es necesario no descansen hasta tanto los inconvenientes sean subsanados.