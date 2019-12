Incitando a la revuelta social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| El Frente Amplio después de la derrota dijo que iba a ser oposición responsable y constructiva. Otra mentira más.



La jugada la comenzaron en julio después de las internas. Allí anunciaron que no subirían tarifas, pero: ¿dependía de quién ganaba?



Una jugada maestra, hasta diría que artera, elaborada para desmerecer al gobierno electo desde antes de asumir, poniendo a la ciudadanía en contra de ese próximo gobierno.



Por otro lado el Sr. Olesker ya está incitando a la revuelta con sus declaraciones.



¿Dónde está la oposición responsable y constructiva del Frente Amplio? Ya le vamos viendo las patas a la sota.



Esto es muy serio. Los ciudadanos cualquiera sea su bandería política, Frenteamplistas, Blancos, Colorados, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente y los otros partidos, deberíamos poner fin a esta irresponsabilidad que puede sumir al Uruguay en un caos social, cuyo principal interés no es el de defender a los ciudadanos, sino el de defender el único interés del Frente Amplio, recuperar el poder.



La antes oposición y ahora próximo gobierno hizo críticas normales a los gobiernos del Frente Amplio, pero nunca incitó a la revuelta social, al caos o a la desestabilización.



No nos dejemos engañar: el Frente Amplio está actuando con absoluta irresponsabilidad en “hechos y palabras”. El país está en peligro y nos involucra a todos.