Incidentes en el clásico femenino

@| “Ha sido lamentable” dijo el señor Bonomi, Ministro del Interior. El señor Bonomi no se enteró que él no está para comentar los sucesos vinculados a la seguridad. Está para resolverlos. Siempre excusas y la culpa la tiene “el otro”.



Cualquiera que esté más o menos vinculado a los ambientes futbolísticos sabía que toda la semana previa, en las redes sociales, hubo decenas de amenazas entre grupos afines a cada institución (delincuentes, no hinchas) y en especial, amenazas del estilo (les vamos a prender fuego el gallinero, etc.). Y dada la gente de esas redes y sus antecedentes, eran amenazas muy creíbles. Cualquiera que siguiera un poquito de cerca los acontecimientos sabía que era una fija que iba a haber problemas. Como si fuese poco, 2 horas antes del partido, un grupo de forajidos de unos 150 o 200 se reúnen en la avenida 8 de octubre, a unas 10 cuadras del P. Central y toman directo por la avenida con intenciones nada pacíficas. Al ver el panorama, los cánticos y el ambiente, vecinos y hasta los dirigentes de Nacional avisaron a la guardia de la Policía, de estar atentos con la llegada de esa gente. Todos sabían lo que iba a pasar. Todos menos nuestro inefable y comentarista Ministro del Interior y su personal. Por supuesto, llegaron a la zona los forajidos y transformaron las calles en una zona arrasada, con episodios que hacía mucho tiempo no se veía. Los delincuentes llegaron en estado de locura, uno no sabe si producto del alcohol, la droga o simplemente por tener alteraciones mentales. Y la emprendieron contra todo lo que tenían a mano. Rompiendo casas, ventanales, autos, puestos de vendedores,

intentando entrar inclusive a las casas, hubo disparos de armas de fuego además. En un video que se hizo viral, se ve a un joven parado encima de un auto, destruyéndolo como en estado de posesión diabólica, que creo ilustra cabalmente lo que fueron los insucesos.



Por supuesto Bonomi y su gente no sabía nada. Uno se pregunta ¿a qué se dedica la Policía? Es que ante situaciones que se presentan como potencialmente problemáticas, ¿no tiene la capacidad mínima de investigar un poquito cómo viene la cosa, averiguar con las barras, informarse en las redes? Estos hechos se habían planificado hacia 20 días, los únicos que no lo sabían era Bonomi y su gente. También es una zona donde hay decenas de cámaras y todas esas cámaras de los 150 o 200 protagonistas identificó a uno solo de todos, algo bastante curioso, que pone en duda la utilidad de las cámaras.



Esto no nos debe tomar por sorpresa. Esta desidia e irresponsabilidad del Ministerio del Interior es relativamente habitual y ha sido fuente de varias tragedias. Recuerdo el episodio del partido de baloncesto entre Cordón y Welcome hace un tiempo. En forma similar al episodio anterior, barras de ambas instituciones habían estado una semana entera amenazándose mutuamente en las redes sociales. En el mismo partido hubo incidentes entre parciales de uno y otro equipo. Y la Policía no tuvo mejor idea que dejar salir simultáneamente a las dos hinchadas. Una joven fue asesinada de un disparo más otros varios baleados y es responsabilidad absoluta del ministerio. Pero hay varios más. Cuando el incidente en cancha de Aguada, donde iban a jugar 25 de agosto con Nacional, un partido potencialmente peligroso, ciertos delincuentes supuestamente vinculados a Peñarol (que no tenía nada que ver además), estuvieron del mismo modo con amenazas durante toda la semana previa en las redes. En el ambiente, se sabía que era muy posible un incidente grave. Por supuesto, nadie de la Policía lo sabía. Y eso se saldó con 2 jóvenes muertos y varios heridos más. Y se podría seguir con varios hechos más, tan graves como éstos.



El señor Bonomi se le va a recordar como el ministro que duplicó el presupuesto del Ministerio y triplicó el número de delitos. Nos enteramos esta semana que en varias oportunidades le presentó la renuncia al Presidente y este no tuvo mejor idea que ratificarlo en su puesto. Sería un comentarista de lujo para cualquier panel de opinólogos de la TV.