Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Información previa:



Incendios forestales en los EE.UU. entre 2010 a 2019 (9 años). En acres 68.468.574 equivale a hectáreas 27.661.303. Son promedio anual de hectáreas 3.073.475.



Uruguay - incendios forestales y de campo:



Según datos de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), en los últimos años se logró reducir en un 75 % el número de intervenciones por incendios forestales y de campo. A modo de ejemplo, en el verano de 2011 hubo un total de 5010 intervenciones y en 2016 las intervenciones fueron 1.222. En el verano de 2011 hubo 10.281 hectáreas quemadas y 111 en 2014. Enero 2022, el mayor incendio forestal, se quemaron 37.000 hectáreas.

Razonemos: los EE.UU., uno de los países más ricos del mundo, con una guardia forestal ejemplo, no logra eliminar los incendios forestales; que además, como el de días atrás en Colorado, arrasó con chalets de millones de dólares y debieron evacuar a 14.000 personas.



Miles de habitantes de Colorado, en el centro de Estados Unidos, se vieron forzados a abandonar sus hogares en la víspera de Año Nuevo ante el avance de varios incendios forestales que comenzaron desde el pasado 29 de diciembre. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque no descartan que se produzcan muertes. Al menos 600 viviendas y negocios ya han sido destruidos por las llamas y el gobernador declaró el estado de emergencia.



Yo no soy un experto en nada, conozco mi ignorancia y antes de escribir esto busqué información (todo lo que pongo viene de Google) que está al alcance de todos; lo que demuestra también el atorrantismo de los opinadores que no invierten tiempo en investigar.



Insisten en la desidia de los gobiernos en no equipar con suficientes aviones y helicópteros para estas emergencias. Veamos qué significa suficientes; creo yo los necesarios para extinguir por completo un incendio antes que pase las 1.000 hectáreas.



Una hectárea es una superficie de 100 metros por lado, o sea 10.000 metros cuadrados, significa que 1.000 hectáreas son 10.000.000, sí diez millones de metros cuadrados.

No pude encontrar información exacta al respecto, así que haré un supuesto: 10.000 litros por hectárea o sea un litro por metro cuadrado.

Por lo tanto, para mil hectáreas son necesarios mil vuelos de los helicópteros que cargan 10.000 litros de agua c/u y para un incendio como el sufrido la friolera de 37.000 vuelos. No existe país en el mundo que pueda financiar esto, la prueba son los recurrentes incendios que se desmadran en los EE.UU.



Espero que estos datos objetivos, encontrados en las redes, ayuden a racionalizar las discusiones. Eso deseo.