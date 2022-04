Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me pareció absolutamente inadmisible el gesto del Canciller turco a integrantes de la comunidad armenia en su visita a Uruguay.



Apruebo la posición de nuestro gobierno en contra de esa manifestación.



Me siento muy orgulloso de que nuestro país haya sido el primero en calificar de genocidio la masacre de miles de armenios a comienzos del siglo pasado.



Perturba mucho que el gobierno del país agresor, Turquía, aún en esta época, no haya reconocido ese pérfido delito de lesa humanidad. ¡Muy lamentable, Sr. Erdogan!