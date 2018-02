Caso Balcedo



@| Uno transita por la calle, y debe tener todo en regla, documentación por si te detiene la policía, inspectores de transito, móvil de caminera, etc.

Así como estar atento a no pasarse de velocidad, aunque vayamos a cien en un tramo de ochenta, nos pueden sacar la libreta, y ainda mais...

Si abrimos un negocio nos caen todos los controles, desde DGI, salubridad de la IMM, etc.



Si decidimos construir, pasa lo mismo, el cartelito de habilitación, no depredar zonas arboladas, terrenos linderos, y hasta luchar con los vecinos del lugar, con la intendencia, y el comunal, si talamos un árbol de la calle, creo que nos llevan a Alcatraz.



Si voy al banco a depositar veintemil dólares, que me dejo mi padre, debo explicar de donde los obtuve, demostrar como los conseguí, etc. y llenar unos formularios, como me paso en el BROU, hace un tiempo atrás , cuando falleció mi padre.



Ahora bien, un desconocido, extranjero, se apodera de todo un cerro, construye mansiones, anda en decenas de vehículos lujosos de un día para otro, (seguro esos autos pasan los ochenta de velocidad), etc. y nadie, “nadie”, se pregunta nada.



Todo tipo de inspectores habrán pasado cerca, pero ....



Inmobiliarias quizás, abogados quizás, escribanos quizás, arquitectos etc., gente de la zona, empleados de los entes públicos, intendencias, etc.

Nos pueden edificar todo el campo, y “nadie” averigua nada.

Pueden vivir entre nosotros, armados, y NADIE averigua nada.

¿Dónde está el control, dónde está aduana, migraciones, interpol, etc.?

Voy a buscar un simple laburo de ocho horas por el mínimo sueldo y me piden certificado de antecedentes...



El dinero tapa todo, sino lean historias de Escobar, u otro.

Siempre pasa igual, el simple laburante es controlado, si no pagas algo te caen los cedulones, intimaciones, etc.



Quise correr el contenedor de basura que habían puesto frente a mi casa y no se imaginan la de líos que tuve con el comunal, la IMM, etc., poco faltara que me llevaran preso.



En fin, nos falta abrirnos al mundo, y darnos cuenta que aquí , aunque seamos pocos y nos conocemos, a veces se mira para el otro lado.

En fin, así se maneja el mundo, y nosotros , por chiquitos que seamos, no escapamos a ello.