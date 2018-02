¡Impunidad y pico!

@| Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Rodríguez Genta, creo que los vecinos de esa zona del barrio Cordón deberíamos “autoconvocarnos” y cortar la calle 18 de julio desde Arenal Grande en adelante. Estamos “hartos” de hacer denuncias, llamar al 911 y al MIDES sin que ninguno “resuelva nada”. ¡No me entra en la cabeza, no logro entender como es que hemos permitido este deterioro en la sociedad y esta falta de respeto e impunidad por parte de este Gobierno! Son seres sin escrúpulos, sin educación, sin el mas mínimo decoro, les importa solo perpetuarse en el gobierno. Creo que es momento de unirse y hacer una movida porque ya la situación es “insoportable”, ya no podemos caminar por las veredas, no solo porque están destruidas, si no que además están orinadas, con excrementos humanos, comida en mal estado, mal olor y esquivar las personas que “viven en las mismas”. El 911 dice que le corresponde al MIDES Y el MIDES no hace nada más que humo! A esta situación deplorable debemos agregarle los “cuida coches”, en su mayoría (por lo menos los de las calles Arenal Grande y Colonia) borrachos, drogadictos y con antecedentes, que están desde hace 13 años. Son los dueños de las calles, saben nuestra vida, nuestros movimientos, horarios, etc.



¡Por favor hagamos algo!