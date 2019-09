Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Preguntas al padre de la criatura.



Sr. Danilo Astori, quisiera, como ciudadano, que le respondiera a mis pares y a mi, las siguientes preguntas:



1) ¿Por qué en la campaña electoral del 2004 nos hizo creer que dentro del cambio tributario iba a desaparecer el impuesto al trabajo?



2) El nuevo impuesto que Ud. bautizó como IRPF, lo presentó como impuesto a la renta, no al trabajo.



3) Reflexiono acerca de lo que está pasando y me gustaría que nos explicara la situación.



Ejemplo: en el régimen de trabajo denominado semana inglesa, el trabajador realiza 176 horas mensuales. Si realiza horas extras (o sea trabaja más), la persona debe pagar más IRPF (cambia de franja).

Debería tener menos orgullo y reconocer que queda claro que es un impuesto que va directamente al trabajo, no a la renta.



Sería sano que reconociera esta realidad a sus conciudadanos (será que su psiquis no le permite que no se puede ser abogado, contador, maestro, doctor; ya que creer que uno puede englobar todo es endiosarse y no todos somos creyentes).



La duda que tengo es si es o no es un impuesto al trabajo (más trabajo mayor aporte).



Como reflexión final y apelando a su honestidad intelectual, no fue más que un cambio de nomenclatura siendo también un impuesto a los sueldos como existía antes.



Quedo agradecido de recibir respuesta pública para disipar dudas a todos los que dependemos del salario y no de rentas.



Reciba mis respetuosos saludos.