Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Me veo afectado por el impuesto Covid y el IASS.



Estoy de acuerdo con el impuesto Covid pero solo se habla de que se aplica a los públicos y no es así; alcanza también a las jubilaciones privadas.



Además, considero que tendrían que pagarlo también aquellas personas que tienen más de una jubilación (ninguna de ellas supera el monto imponible, pero la suma sí).



Por ejemplo, una jubilación de 140 mil pesos nominales supera el monto, por lo que paga el impuesto. Pero una persona que tiene por ejemplo 3 jubilaciones de $ 60 mil nominales la ley no los registra pero, por justicia, al sumar $180 mil nominales también debería pagar el impuesto.



Conclusión: esta ley es discriminatoria e injusta para el sector pasivo.