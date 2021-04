Impuesto Covid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Nuevamente se viene el impuesto que gravará altos sueldos y jubilaciones para colaborar con los gastos ocasionados por la pandemia.



Como jubilado me siento afectado. Además, injustamente se toma como base impositiva el monto nominal, sin descontar lo que se retiene por el injusto IASS y el aporte a la Caja Notarial (en mi caso como escribano).



Pero más rabia me provoca que yo, confinado en mi casa como piden las autoridades, sin salir para cuidarme, sin ver a mi familia ni amigos, cumpliendo con todas las recomendaciones solicitadas, tengo que colaborar con este impuesto. Mientras, esa enorme cantidad irresponsables efectúan cientos de fiestas clandestinas y aglomeraciones, sin ser afectados siquiera con multas, riéndose de quienes cumplimos con nuestros deberes y de las autoridades (pensemos en los esfuerzos que realiza la policía para disuadirlos, descuidando sus verdaderas tareas de vigilancia de las calles).

Es notoria la baja en ese sentido (basta con salir a la calle y no se ve policía como antes).



Y me extraña que en ninguna de las comparecencias de nuestros gobernantes se califique a esos irresponsables como corresponde; por lo menos como irresponsables que contribuyen al aumento de los casos de personas afectadas. Algunos hasta los justifican por el cansancio que provoca la pandemia.



Y los que cumplimos, ¿no estamos cansados? Y todavía tenemos que pagar (pero ellos no).