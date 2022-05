Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes







@| Hay temas que por impostergables requieren decisiones rotundas, no necesariamente unánimes ni aún consensuadas. La reforma de la “Seguridad Social”, es uno de ellos. El gobierno de coalición la ha encarado con responsabilidad, dándole prioridad; creando, a través del articulado de la LUC, una comisión que con absoluta seriedad lleva trabajando en él más de un año. La CESS, comisión de expertos, integrada por 15 profesionales en todas las ramas académicas, que no precisa de mi el menor comentario, por lo cual me remitiré a expresar un sentimiento: ¡la reforma es impostergable!



Como era esperable de la oposición, como ha sido su “modus operandi” desde la asunción de este gobierno, a todo se opone y sus 5 miembros integrantes de la CESS, fieles a su ideología, no concuerdan con la propuesta mayoritaria de 10 de sus integrantes.



El tema, por su trascendencia, requiere una solución en este gobierno, ¡le cueste a quien le cueste! Porque el Estado no puede seguir supliendo sus carencias, todos los años con cifras siderales pues los déficit anuales inciden en toda la economía nacional.



Considero que, si no se logran consensos, deberá primar el voto de las mayorías. Pues, aún no siendo del agrado del Pit Cnt o del FA, este gobierno, en aras de un futuro mejor, deberá imponer su proyecto, el de sus técnicos especialistas en estos temas de seguridad social, que han sido elegidos como los más aptos y que con absoluta honestidad decidirán la mejor Reforma de la Seguridad Social, que las circunstancias económicas y sociales permitan.