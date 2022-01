Importante aclaración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días atrás, ante declaraciones de Fernando Pereira, el senador Sebastián Da Silva publicó un twitter diciendo que Pereira hacía seis meses que no iba a trabajar.



Está equivocado. Pereira ingresó a Primaria en 1985, y nunca trabajó. Siempre fue un ñoqui. Tenía horario especial, todo el año de mañana. Nunca se supo cuál era ese trabajo.



Entraba a las 7 de la mañana, a las 10 se retiraba. No quiero pensar que ese trabajo era para tomar clases de sindicalismo.



Desde que entró el FA al gobierno, está con licencia sindical. O sea, del trabajo por el cual cobraba, nada.



Podría decir mucho más, pero el espacio es reducido.



Me gustaría que esto lo leyera el senador Sebastián Da Silva, ya que no tengo redes sociales y éste es el medio que se me ocurrió para hacerle saber algunas cositas del presidente del FA.