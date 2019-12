IMM, Secretaría de la Discapacidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Como representantes de APASU (Asociación de padres y amigos de sordos del Uruguay) hemos escrito en reiteradas oportunidades, para reclamar por situaciones de injusticia, promesas no cumplidas, necesidades no cubiertas de nuestra comunidad, etc.



Pero este fin de año decidimos que era momento de agradecer. Agradecer a Federico Lezama y su equipo, responsables del Área Discapacidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, por el trabajo realizado en estos 12 años.



Nos reunimos en aquel momento, sin esperanzas, esperando las mismas respuestas que como padres recibíamos en otras Instituciones y para nuestra sorpresa nos encontramos con una persona que se dedicó a escuchar, a entender la discapacidad, para luego poder actuar y gestionar en base a las reales necesidades de una colectividad acostumbrada a ser avasallada sin ser escuchada. Descreídos como estábamos de la política, de las personas, de poder obtener respuestas por parte de los responsables con poder de decisión, de quienes dependemos para poder avanzar en el objetivo final que es lograr una sociedad equitativa, en la que los derechos humanos sean iguales para todos, sin distinción de capacidad, raza, orientación sexual o capacidad.



En lo que respecta a nuestra Asociación y comunidad, hemos logrado transformaciones y logros impensados y que concretamos gracias a su visión y productiva gestión.



Pero lo más importante que deja Lezama y su Secretaría, es su forma de trabajar y de mirar al otro, potenciando sus capacidades. En ese sentido crea el 1er. Plan de Accesibilidad, con una serie de metas a cumplir, con tareas, plazos y responsables de su ejecución y que pueden ser controladas y denunciadas por la sociedad civil . Ya está en ejecución el segundo plan de accesibilidad.



Con su apoyo logramos la Unidad de Salud para sordos, examen teórico para la obtención de la Libreta de Conducir en LSU, edición de libros, clases de lengua de señas, plazas inclusivas, servicio de intérpretes en la Intendencia Municipal, etc.



Gracias a Federico y su gran equipo, por el respeto, por el apoyo, por escucharnos, por la mirada transformadora y por dejarnos creer que se puede, que juntos podremos lograr una sociedad más justa.