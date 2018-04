IMM recaudadora

@|En el mes de febrero de 2018, recibí la factura de tributos domiciliarios por un importe de $ 1800. Los tributos domiciliarios se pagan cada dos meses. En abril recibí dicha factura por un importe de $ 2400.



Ante el aumento, sin motivo, de un 35% en dicho impuesto, consulté a la IMM por el teléfono 1950 2170 el porqué de tal suba.



Me atendió un señor de nombre Rodrigo, muy correcto, que me dijo que la verdad no sabía a qué obedecía dicho aumento.



Que él me aconsejaba ir a la Intendencia, al primer piso, y pedir por favor una inspección, para que el inspector pueda discernir si tal aumento corresponde...



Mientras tanto pagué.... ¡siempre pague! a esta Intendencia cuyo afán recaudador parece no tener fin.