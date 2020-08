La IMM, una pesadilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|1- Días atrás, fui a una agencia de pagos a pagar las facturas del mes.

Al presentar un tributo municipal, me dicen que no pueden aceptarlo porque está fuera de fecha; que debo ir a la Intendencia.



2- Voy a la Intendencia y encuentro una cola de personas que llegaba a la planta baja; demora interminable. Pasan de a uno (culpa del coronavirus sin duda).

Cuando llega mi turno, el cajero me informa que no es posible pagarla allí, que debo ir a la calle Soriano, previo pedido de audiencia. Dicho sea de paso hay solo un cajero en el mostrador (culpa del coronavirus sin duda). Por suerte la audiencia se me dio para 30 minutos después.



3- Voy a Soriano y espero 30 minutos que me dejen pasar. Finalmente me llega el turno, después de esperar otro tanto.



4- Extiendo la modesta factura por 300 pesos, pero el joven hurga en la computadora y descubre que tengo una deuda por otros impuestos impagos que superan los 5000 pesos.

Un letrero en letras grande en la pantalla advierte que las facturas NO recibidas deben pagarse.



5- El amable joven me sugiere que de ahora en adelante me encargue de buscar mis facturas a través de la red. No sé si se da cuenta que tengo más de 80 años y que si bien puedo resistir esas colas de pie, mis neuronas están incapacitadas para hacer eso.

Por experiencia, sé que las oficinas del Estado, la DGI por ejemplo, son selvas llenas de peligros que no logro sortear.



6- Los montevideanos se quejan todo el tiempo de la basura y de las calles cortadas. Coincido, pero hay otras cosas tan graves como esto.



7- Las facturas que NO llegan, la imposibilidad de pagar en una agencia pasada la fecha, las dificultades que supone para la población dejar el trabajo, o en mi caso, de tercerísima edad, las dificultades para el desplazamiento y las esperas y las colas...



8- Ejemplo de pésima organización y destrato a los contribuyentes.



9- Finalmente me pregunto si no hay malicia en esa frase que advierte que las facturas no despachadas se deben pagar igual, dejando a nuestra responsabilidad entrar en las entrañas del monstruo.



10- Esta situación se da en este año, nunca antes lo había padecido.