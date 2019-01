La IMM en el debe

@|Sr. Martínez, usted pretende la Presidencia del Uruguay, pero yo como montevideano veo que las cosas que tendría que hacer como Intendente electo no sabe como hacerlas, o mejor dicho, no las hace.



La basura: desborde en todas las zonas, más las huelgas y paros que hace Adeom. Avalado por usted, sin tomar medidas que los disuadan; toman de rehén a los montevideanos por un capricho nimio.



Muchas veredas siguen rotas. Usted que tiene varias cuadrillas de funcionarios, ¿por qué no arregla lo que le corresponde y les cobra a los propietarios de los inmuebles dicha reparación? Además, en este momento que hay desocupación sería dar trabajo y se solucionaría un problema endémico.



Poda de árboles. Su antecesor, Mariano Arana, inventó la no poda de árboles. Como consecuencia, luego de 25 años, las raíces levantan las veredas.



Sincronización de los semáforos. Es un caos en las calles muy transitadas y circular en bicicleta es ser un kamikaze.



Qué le parece si hace algo de lo que le planteo, ya que Ud. cobra hace rato por no hacerlo.