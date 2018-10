Para la IMM

@|Un padre de familia edifica su casa y se esmera en hacerle un frente de primera, lindísimo; lo que más se ve. Pero dentro de la casa tiene a sus hijos durmiendo en piso de tierra, deplorable.



La IMM está construyendo bicisendas en los jardines de Avda. Italia. Considero que no está mal, es la parte que se ve; con un costo que no lo conocemos, pero no debe ser bajo.



Sin embargo, la caminería de Concepción del Uruguay, entre Avda. Italia e Hipólito Yrigoyen, es de tierra (lo sufrimos todos los vecinos de dicha cuenca).



Se murieron los abuelos, los hijos y ahora se van a morir los nietos de los fundadores del barrio esperando una respuesta.



¡Deplorable!