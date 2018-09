Para la IMM

@|A priori no es la primera vez que sucede, lo cual me lleva a dudar de ser un simple error u horror, voy a ser sucinto: me llegó la factura de saneamiento a pagar el 1.10.18 por un monto de 979,oo esto se basa según la IMM por el consumo de agua en agosto 2018 de 17m3, grueso error pues el consumo real que es lo que debe computar fue de 11 m3 del cual poseo el recibo oficial de OSE por $ 443. Lo mismo acontece con el consumo antojadizo de la IMM para el mes de setiembre 2018 donde señala que consumí 15m3 cuando lo real es 13m3 por lo cual tuve que apoquinar $ 485 de lo antedicho poseo las facturas correspondientes, para avalar lo escrito.



Si quieren subsanar “el error” están a tiempo, pues vence como señalé ut-supra el 1.10.2018 y para ello dejo mis datos en la redacción del prestigioso periódico “El País”.



Así es fácil recaudar, más en la IMM.