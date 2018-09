Para la IMM

Club Biguá y tránsito



@| Sin ninguna duda el aporte deportivo y social del Club Biguá a los barrios de Pocitos, Villa Biarritz, Punta Carreta y algunos otros de Montevideo es de fundamental importancia. Por algo ha tenido un exponencial crecimiento en el correr de los últimos años, lo que lo ha llevado a un esfuerzo constante de inversiones en apoyo y beneficio de su masa social. Es deseable por todo lo que implica que el crecimiento de asociados sea continuo que es lo que permite el crecimiento de dicha Institución. Son visibles las obras que se han venido realizando y continúan al día de hoy.



Yo diría que sólo hay un aspecto que todo indica que no ha sido tomado con la consideración que entiendo se debería tomar, ya sea por el Club, por la Intendencia Municipal de Montevideo o la Alcaldía respectiva y es el de atención de los vecinos circundantes a dicho Club.



A qué me refiero con esto, es a que se siguen autorizando y realizando obras que sin duda son para beneficio de los socios del Club, actuales y futuros sin tomar en consideración que al día de hoy, dicho crecimiento que es importante para el Club, es en perjuicio de los vecinos, por el significativo movimiento vehicular y la distorsión que ello genera en toda la zona.



Al no haberse autorizado un estacionamiento subterráneo en Villa Biarritz vaya a saberse la razón (seguramente sea la única solución), el tema se ha vuelto sumamente complejo para los vecinos ya sea tanto por los estacionamientos como por el movimiento de las calles cercanas al Club.



La calle José Vázquez Ledesma hay horas que es casi intransitable, ni hablar de los vehículos que estacionan en las entradas de los garajes en espera, cuando los ómnibus escolares y los autos comunes paran en el medio de la calle para que bajen los chicos o cuando los vienen a recoger, ni mencionar los días de partidos de basketball en que juega Biguá, etc. Lo normal, dependiendo de la suerte de cada uno y de las horas, es que cualquier visitante a una vivienda de la zona tiene que estacionar a 4, 5 o 6 cuadras de distancia, sin considerar lo que implica también el tema de la seguridad, lamentablemente tan debilitada en todos los barrios mencionados.



Uno de los cuellos de botella es que la entrada del Club esté sobre la calle J. Vázquez Ledesma cuando lo lógico es que se encontrara o en la calle M. Luther King o en la calle Jawaharlal Pandit Nehru que son calles que el tráfico que tienen es casi exclusivo de los socios del club. La puerta principal actual tiene una pequeña entrada para vehículos que entran en fila y después de las 18 horas, casi siempre trancan todo el tráfico, que generalmente llega hasta la calle Benito Blanco o más. Cambiar la entrada principal para una calle lateral puede ser un primer paso importante para mejorar la circulación y menos problemas para la calle J. Vázquez Ledesma.



Con seguridad el Biguá ha invertido varios cientos de miles de dólares en obras para atender sus necesidades, lo lógico sería que en el futuro no se autoricen nuevas inversiones, con excepción del cambio de la puerta de entrada, hasta tanto el Club o la Intendencia Municipal no encuentren una solución al tema de estacionamientos, a esta altura se considera necesario que los vecinos también sean tomados en consideración.