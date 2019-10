Iluminación en rutas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recorriendo algunas rutas del país he visto algunas muy iluminadas como ser la ruta Interbalnearia en los ingresos a cada balneario, y más. Ya en otra rutas son más específicos.



En lo que concierne a la ruta 1 han habido hasta cuatro consorcios que trabajaron en la instalación de luces y columnas en casi la totalidad de los cruces peligrosos. Incluso se iluminó la parte de palmeras de la entrada a Colonia Valdense mano a Colonia, pero a la salida no tiene iluminación; no se porque no se completó toda. Si bien estas son muy buenas medidas del MTOP, igual han habido fallas en muchos cruces. Un factor negativo es el tiempo que se demora la instalación y luego en ponerlas en funcionamiento. Incluso cruces que ya estaban bien iluminados se cambiaron las columnas de hormigón por columnas de metal, todas con luces led. ¿Porqué se cambiaron si estaban funcionando?



Otras cosas están a la vista, en casi toda su extensión del ingreso a Ecilda Paullier por la ruta vieja -que es donde está el centro poblado- hay muy poca iluminación. Eso si, a la parte nueva de la ruta 1 denominado bypass, donde solo hay dos o tres casas sobre la ruta, instalaron columnas de luz LED en las dos vías siendo la extensión de esta doble vía de 5 km. Toda una exageración, con instalar en los cruces más complicados alcanzaba. Hace un año de su colocación y no funcionan todas. Yo me preguntó; ¿porqué no iluminaron toda la ruta vieja donde hay mucha gente viviendo muy cerca a la ruta?



Otro error de iluminación ha sido el tramo viejo de la ruta 1 que va desde la radial a La Paz, hasta el empalme con la ruta 1 nueva. A la noche es un peligro, la ruta sin pintar, todos los autos que vuelven de Colonia ingresan por esta vía y los que salen de Valdense a Colonia pasan por este pequeño empalme que se junta con los q van a Colonia por la ruta 1 nueva hacia el sur . A la noche es un peligro. ¿Esto no lo ve el MTOP?, cuando pase algo allí se pondrán las pilas.



Para finalizar, otro gran error fue no iluminar los once kilómetros de ingreso a Colonia, camino de las Palmeras. Solo se iluminó la parada de riachuelo, la comisaría, la entrada al Aeropuerto y la entrada a Colonia. Todo este tramo a la noche es muy transitado, gente caminando, en motos, bicicletas, bus, camiones, vehículos, además de una ruta muy fina. Se deberían haber iluminado los 11 km con una luz cada 50 m, aunque sea de un solo lado. ¿Quién decide esto? ¿Cómo no se ve el peligro constante que es a la noche el ingreso y salida de Colonia,? Se intenta mejorar y se ve, pero alguien no ve lo evidente.



Insisto el MTOP están dando buenos pasos, pero aún faltan controles que actúen sobre las empresas que no cumplan .