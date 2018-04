¿Igualdad o igualación?

@|El Plenario Nacional del FA resolvió que las listas tendrán la misma cantidad de candidatos hombres que de mujeres.



Está en todo su derecho el Plenario en su pronunciación. Como también aquel que quiera manifestarse en contra.



Para mí la medida es absurda. Es cierto que no estoy al tanto del tipo de evaluación que se hace para elaborar las listas. Pecando de ser muy lírico imaginaba que por lo menos los primeros lugares eran ocupados por las personas más capaces. Se ve que no.



Pero esto que se propone me sabe a decisión salomónica pensando en la próxima respuesta electoral.



Limitar matemáticamente la posibilidad de elección entre los /las mejores tiene gusto a arbitrariedad.



Lo reafirmo, la mujer es el ser más perfecto que Dios hubiera creado. Los hombres hemos sido premiados al vivir en su compañía, y cumplir con el mandato natural de aportar su cuota parte para que sea pilar principal en el génesis de la vida. Muchas veces relegada injustamente (cuando no maltratada) por un machismo que hace valer la fuerza, (no confundir con fortaleza). Eso no ha sido impedimento para que la mujer se destacara en todos los órdenes. No veo el motivo pues de ese 50 y 50. Si se considera que en determinadas listas hay muchas mujeres que en función de sus condiciones lo merecen, ¿porqué no ser mayoría?



Si así seguimos, no va a faltar un demagogo que fije por mitades de género el ingreso a la Universidad por ejemplo, dejando de lado resultado de pruebas y concursos. O por ejemplo el otorgar libretas de conducir en un período de tiempo equis a un número igual de hombres y mujeres. Seguramente debe haber muchos ejemplos para hacer que esta ridiculez sea más evidente.



La reafirmación o reivindicación de igualdad de derechos no pasa por una ecuación, por un límite arbitrario, si así fuera estaríamos recorriendo un sendero peligroso.



Se sabe que para conseguir adhesiones, para muchos el fin justifica los medios.