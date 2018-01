Ideologías y realidad

Se terminó la impunidad



@| La monarquía kirchnerista se fue a pique. Los que durante doce años, utilizando el poder máximo del estado, formaron una asociación ilícita para vaciar la Argentina, ahora ven que la justicia los está juzgando y enviando a prisión. Sólo queda libre la jefa de la gavilla, que se postuló en las últimas elecciones nacionales, para ser electa y obtener fueros parlamentarios. También están pendientes las causas judiciales contra sus dos hijos: Máximo y Florencia, que figuraban en distintas sociedades creadas para lavar el dinero de la corrupción. A pesar de las investigaciones realizadas por el gobierno de Mauricio Macri, no se tiene certeza del volumen de dinero que se robaron. Hasta tal punto era la avaricia, que tenían un departamento en Puerto Madero, denominado La Rosadita, donde un grupo de funcionarios, con máquinas de contar billetes, preparaban los paquetes. Esta tarea de vaciamiento ya la aplicaba Néstor Kirchner cuando gobernó la Provincia de Santa Cruz. En determinado momento su gobierno recibió US$ 630 millones por regalías de la explotación de petróleo y con la excusa de la volatilidad económica en su país, giró ese dinero al exterior, el cual volvió 24 años después, pero sin incluir los intereses generados. En esa provincia se hizo amigo de un modesto funcionario bancario llamado Lázaro Báez, que fue quien lo apoyó para lavar el dinero que se robaban, mediante sobreprecios en la obra pública. Lázaro Báez formó una empresa constructora, que le devolvía las coimas, mediante falsos alquileres de habitaciones, en los hoteles que tenían los Kirchner, en Santa Cruz. Lázaro Báez paso de ser un simple funcionario bancario en Santa Cruz, a un multimillonario cuyas propiedades tenía una superficie mayor que la ciudad de Buenos Aires . Era tal la codicia de Néstor Kirchner por el dinero, que en un vídeo se lo ve abrazado a caja fuerte de gran tamaño diciendo que eso le produce éxtasis. A efectos de acumular poder se proclamaron defensores de los derechos humanos y por esos apoyaban a distintos grupos, incluidas las Abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo durante la dictadura nunca se proclamaron como opositores y aprovechándose de la situación económica y sus títulos de abogados, se apropiaron de infinidad de propiedades, utilizando la usura. Evidentemente estos grupos defensores de derechos humanos, también recibían dádivas de los Kirchner, pues en ningún momento protestaron cuando Cristina nombró al general Milani como comandante en jefe del ejército, a pesar de estar éste acusado de participar en torturas en la época de la dictadura.



Cuando Macri asumió el gobierno en ningún momento explicó a la ciudadanía la situación en que recibía el país, pues no pensaban que el desastre era tan enorme. Tarifas públicas subsidiadas que provocaban cortes en los servicios, inflación según el INDEC falsa para no alarmar a los inversores, deuda externa en default por lo cual eran inviables los créditos internacionales, miles de amigos colocados a dedo como funcionarios públicos, Banco Central sin reservas pues habían metido la mano en todo, declaraciones insultantes contra otros países que no eran afines a su ideología, etc.



Por suerte para la Argentina este grupo de delincuentes no pudo seguir en el poder, de lo contrario el país iba a seguir el camino de Venezuela. No han asumido la derrota pues los recientes desórdenes producidos en la Plaza de Mayo, por grupos afines al kirchnerismo, lo demuestran.



Todos estos personajes siempre fueron muy afines al gobierno del Frente Amplio y es por eso que muchos oficialistas aprovechan toda oportunidad para tirarle un palo al gobierno de Macri. Lo que no dicen es que gracias a Macri se solucionó el problema con el puerto de Montevideo, también el tema del dragado y a raíz de los cambios económicos, millones de turistas argentinos, han regresado para veranear y gastar dinero en nuestro país.



Quienes critican no se olviden que siempre fueron amigos de los Kirchner y hay que tener en cuenta un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres.