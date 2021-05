Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Presento algunas ideas para el máximo resultado de las representaciones diplomáticas del país. Ideas para fomentar nuestro comercio exterior y elaborar una política de Estado en lo que refiere a la política internacional, a efectos de no movernos en base a actos internacionales.



1.Venta de inteligencia uruguaya por parte de nuestras sedes diplomáticas.

El Estado uruguayo invierte millones de dólares anualmente en la preparación intelectual y profesional de jóvenes estudiantes. Esto es un producto con valor agregado uruguayo, tan valioso como el arroz, la carne, la leche o la pulpa de papel.



Por tanto, se debería crear una base de datos de profesionales y técnicos uruguayos en diversas áreas, con capacidad de vender sus conocimientos al exterior. Y las representaciones uruguayas en el exterior deben promover esa base de datos entre las empresas internacionales, buscando afincarse en América del Sur, usando como base a Uruguay y sus profesionales o técnicos.



No se trata de una base de datos de empleos, sino de técnicos y profesionales uruguayos que trabajen desde Uruguay para empresas internacionales, lo que a la larga puede llevar a la instalación de esas empresas aquí. Por ejemplo: las plataformas de turismo en el mundo, tales como Booking.com o Airbnb.com, usan servicios de técnicos informáticos tercerizados por el mundo. Uruguay puede ser un gran proveedor de esos servicios con sus jóvenes talentos.



2.Premio a la sede diplomática el mejor desempeño en creación de nuevos negocios internacionales para Uruguay.



Se debe crear una sana competencia entre las sedes diplomáticas para la creación de nuevos negocios para el país. Por tanto se puede establecer el “Premio a la excelencia en el comercio exterior”, que se le otorga una vez por año a la sede diplomática y sus funcionarios, que hayan logrado los mejores resultados en ventas y creación de negocios.



Esto no solo se mide por el volumen de ventas, ya que la sede en China, por ejemplo, llevaría amplia ventaja, sino que se trata de incentivar la creación de nuevos negocios para empresas o emprendedores uruguayos en nuevas actividades con el apoyo de la sede diplomática.



3.Promoción de Uruguay como polo estudiantil para estudiantes internacionales.



Uruguay cuenta con excelentes Universidades Privadas y Públicas, con las cuales se pueden desarrollar cursos o carreras para estudiantes extranjeros, utilizando por ejemplo a Punta del Este como la Gran Ciudad Estudiantil de América del Sur.



Esta articulación público privada, no sólo elevaría el nivel de las universidades locales, sino que además le daría a Punta del Este una actividad fuera de la temporada turística, ya que es una ciudad que cuenta con toda la capacidad instalada para este fin.



Hoy en el mundo hay mucho dinero y los inversores están buscando una plaza estable como Uruguay, con un gobierno serio que no cambie las reglas de juego y que no se maneje en base a los sobreprecios ni con la corrupción.



Es el momento para que salgan expertos negociadores en busca de las inversiones flotantes.