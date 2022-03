Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El IASS debe derogarse gradualmente hasta su eliminación.



En repuesta al artículo publicado el pasado 18/3, titulado: “¿Se debe reducir el IASS?”, que refiere a declaraciones del Sr. Gonzalo Zunino, y a otros similares que especulan con un impuesto a las jubilaciones y pensiones, que nunca debió ser establecido (Ley 18.314 de Julio del 2008), expreso lo siguiente:



Las jubilaciones y pensiones son prestaciones sociales y no son gravables, pues no son rentas ni ingresos, sino los ahorros generados luego de 30 o más años de trabajo por el aporte de los trabajadores. Así lo expresa el Art. 67 de la Constitución.



Lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia en el año 2008, le atribuyó el carácter de rentas o ingresos y por tanto gravables, al extremo que la DGI reliquida las jubilaciones y pensiones de aquellos jubilados que con esfuerzo y dedicación generaron más de una jubilación o pensión y les hace pagar una Declaración Jurada cada año, en 5 cuotas, de agosto a diciembre, que varían de aprox. $ 10.000 por mes a $ 40.000 por mes; una confiscación vergonzosa e indigna para dicha franja de edad.



Esta ley genera, además, una discriminación entre jubilados que pagan y jubilados que no pagan, contrario al Art. 8 de la Constitución, que establece “la igualdad de los ciudadanos ante la ley, excepto por sus talentos y virtudes”.



Existe el Movimiento de Ciudadanos por la Derogación del IASS que cuenta con el apoyo y firmas de 18 diputados de la Coalición y se ha redactado una Minuta para su derogación gradual hasta su eliminación, en trámite en el Parlamento.



Existe también una Coordinadora de Jubilados que nuclea varias agrupaciones e incluye a Un Solo Uruguay; todas coinciden en la derogación gradual de este impuesto hasta su eliminación.



El IASS que afecta a unos 200.000 jubilados, contribuye solo con un 5% al presupuesto anual del BPS, por lo cual su derogación gradual es factible.



Nada tiene que ver este impuesto con los objetivos de la reforma, como menciona ese artículo.



Los Sres. Economistas sabrán crear aportes genuinos ligados a la actividad del país, sin distorsionar la economía y sin tomar el dinero de los jubilados que no les pertenece.



El gobierno actual debe cumplir su compromiso y comenzar este mismo año su derogación.