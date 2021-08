Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Soy jubilado, tengo 82 años y desde este mes debo abonar el complemento del IASS. Un impuesto a las jubilaciones injusto e inconstitucional, a mi criterio, además de la enorme cifra que se me descuenta mensualmente.



El Señor Presidente Luis Lacalle Pou, que siempre ha demostrado su sensibilidad, estuvo en contra cuando con los votos del Frente Amplio fue sancionado, y dijo en algún momento que buscaría rebajarlo hasta su derogación.



Pero veo que nunca, hasta ahora, se ha hablado de disminuir su impacto en nuestras jubilaciones. Comprendo que los jubilados no hacemos ruido ni vamos a Plaza Independencia a tirar cohetes para ser escuchados. Somos una enormidad de personas de la tercera o cuarta edad que tenemos dificultades, porque esos descuentos nos limitan económicamente.



¿Cuántas cosas no podemos comprar, a veces medicamentos, por esos descuentos?



Por eso apelo a nuestro Presidente para que se solidarice con nosotros y trate a la brevedad de lograr que disminuya el impacto de este impuesto, hasta que se pueda derogarlo totalmente.