Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estimado Sr. Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou:



Impulsado por la carta del Dr. Roberto Bertoni publicada en El País del 16/5/2021, y en un todo de acuerdo con lo razonado, argumentado y sustentado por su autor, me permito dirigirme a usted con el objeto de abundar respecto a la vigencia del impuesto IASS y su injusta, inconstitucional y abusiva aplicación.



Los jubilados y pensionistas han sentido la ausencia de protección y cuidado que por su edad requieren por parte de sus conciudadanos y de los políticos que los representan en los estamentos y las actividades del Gobierno. Fueron los constituyentes los que dieron muestras de sensibilidad y agradecimiento al sector de la población que, durante años, luego de modelar la escultura social de su época, accede al descanso para disfrutar de su obra repartiendo generosamente su experiencia.



Los jubilados pagan todos los impuestos y tasas -con una entrada mensual que no le es posible aumentar-, sin poder deducir, como ocurre en muchos países, por lo menos los gastos de los medicamentos para dolencias crónicas y, además, contraviniendo el precepto constitucional, se le impone el IASS luego de una burda maniobra legislativa originada en un insólito cambio en el parecer de la Suprema Corte de Justicia.



La última campaña pre-electoral trajo la esperanza de cambios en varios sentidos, incluyendo la manifestación pública, con claras expresiones, sobre la sinrazón, injusticia e ilegalidad del IASS y la promesa de su pronta derogación.



Señor Presidente, comprendo y, por ende, acepto que el ataque viral imprevisto, haya distraído su atención sobre este asunto y desplazado provisoriamente su ejecución mientras dirigía al atribulado país con maestría y capacidad, y que, no obstante, cumplirá lo anunciado como corresponde a su nivel.



Créame, señor Presidente, que la urgencia deriva (como lo expresa claramente el Dr. Bertoni) del particular comportamiento del COVID-19, el que se ha empecinado en reducir el tiempo que resta para disfrutar la eliminación del impuesto y la caricia que implica.