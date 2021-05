Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estimado Sr Presidente Dr. Luis Lacalle Pou:



Éste, mi reclamo, ya lo ha visto y oído muchas veces, sin embargo me obliga a insistir todo lo necesario.



Se trata del impuesto denominado IASS que nos cobran a los jubilados (y pensionistas), cosa que usted, hombre derecho y de Derecho, sabe perfectamente lo inconstitucional que es, y por lo tanto no debería permitirlo mirando para otro lado.



Lo que se dijo, y viniendo de una familia demócrata e intachable por generaciones como usted, e impuesto por personas que moralmente ni se le asoman, se debe hacer y cuánto antes.



También sé que hay muchas otras normas en iguales condiciones (no hablemos del SUCIVE que se cree una república aparte inaccesible y autócrata teñida de secta), y tampoco que las normas inconstitucionales no hay manera de derogar o modificarlas a todas (fíjese lo que pasó con los Decreto Ley, que hubo que inventarlos y ponerles el nombre de DL porque el remedio hubiera sido peor que la enfermedad). Pero a la que me refiero tiene dos componentes que pienso prioriza actuar rápido ante que la desilusión sea cada vez mayor y el daño irreparable.



La primera, es que usted en campaña prometió que iba a derogar esa injusticia terrible (cierto, no dijo cuando) y ya creo que ha pasado todo el tiempo necesario para hacerlo; y la segunda, que afecta nada menos que a las personas de la 3ª (y 4ª) edad principalmente, a los que les queda poco o muy poco, lo que implícitamente quiere decir sin decirlo, que cada día que pasa habrá varios perjudicados que no pudieron llegar a ver la justa enmienda tan esperada y necesitada.



Por último, quisiera aclararle que obviamente estoy muy informado de la tragedia mundial de la pandemia existente, pero le ruego no use ese argumento para justificar la continuidad de ese descuento tan vergonzoso ya que éste existe desde muchos años antes de la aparición de la misma.



Desde ya, muchas gracias por la atención que pueda prestar a esta carta.