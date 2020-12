Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Soy jubilado de la Caja Bancaria desde 1994. Me tuve que jubilar dentro de un lote que habíamos cumplido 60 años. Nos dieron un incentivo y la promesa de que por cada uno de los que nos jubilábamos iban a entrar 3 personas incluyendo un familiar. Esto último no se cumplió (por lo menos en el banco en el que había trabajado por 40 años, más 2 anteriores también reconocidos como bancario).



Tengo un buena jubilación nominal. Pero desde hace unos años, cobro un 44 % de ese nominal, debido a que se nos están descontando el IASS, Fonasa y un descuento por la Ley 18.396, creada por la difícil situación en que se encontraba la Caja, con menos de un activo por cada jubilado. Esta situación fue mejorando a medida que pasaron a la órbita de la Caja empleados de casas que ejercían funciones comprendidas como bancarias. En ese momento, cambió la relación activo-pasivo.



Los tres descuentos se calculan sobre el mismo nominal, cuando deberían descontarse sobre cada nuevo líquido, de acuerdo a la antigüedad de cada nuevo descuento (Ley 18.396, IASS y por último el Fonasa).



Además, tengo entendido que por el Artículo 67 de la Constitución de la República, las jubilaciones no pueden ser gravadas por impuestos.



Recuerdo que en el 2009, antes de las elecciones, el Dr. Lacalle Pou había prometido que si accedía a la Presidencia, el 1° de marzo del 2010, lo primero que iba a hacer era derogar la ley 19.874, del 4 de julio del 2008, que creó el impuesto denominado IASS.



Pienso que es tiempo para que se haga justicia y se eliminen los impuestos a las jubilaciones y pensiones.