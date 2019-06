Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En plena campaña electoral y con los candidatos mostrándose diariamente en los medios, es unánime su queja permanente del gasto que producen las pasividades en las finanzas del Estado.



Se plantea en todos los Partidos como una culpa de los ciudadanos de llegar a viejos, dejar de trabajar y cobrar sus bien ganadas jubilaciones.



El Frente Amplio en sus 15 años de gobierno en ningún momento demostró tomar conciencia de que jubilaciones y pensiones son una devolución de lo que aportaron los trabajadores durante su vida laboral. El IASS es una manera de apropiarse injustamente del ahorro del trabajador, durante toda su vida a través de un impuesto.



En la elección anterior algunos candidatos se promocionaron para lograr votos, planteando la derogación del IASS. Actualmente el tema no figura en la propuesta de ningún Partido aunque saben que ese impuesto, aun disfrazado, es inconstitucional, ya que los haberes jubilatorios son producto del aporte obligatorio efectuado durante todo su período laboral.



Las personas jubiladas tienen en eso su única entrada de dinero, ya que no se les permite o no pueden dada su condición, continuar trabajando.



Creo que el próximo Gobierno tiene la obligación moral de encontrar una solución para detener esta estafa hacia los Pasivos. No puede ser que en los últimos años de su vida, se le quite lo que legalmente les corresponde a un grupo muy vulnerable de la sociedad.