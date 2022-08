Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vivo en el Centro de Montevideo, pero ya no aguanto más.



Me voy del Centro, huyo del Centro. No se puede convivir con tanta gente durmiendo en la vereda, haciendo campamento, sus necesidades biológicas, revolviendo la basura para encontrar algo de comer. Es un espectáculo diario, muy triste, y no sé si las autoridades correspondientes pasan a una cuadra o dos de nuestra principal avenida y ven todo esto o no quieren verlo.



En general son jóvenes que se drogan y que nunca trabajaron y no van a trabajar.



¿Qué hacer con ellos en lugar de hablar y hablar?



Yo sugiero que los lleven a cuarteles, los bañen, les den uniforme y pasen a cumplir tareas y horarios de cuartel, pintando, cortando pasto, etc.



Así podrán aprender a hacer algo, a cumplir horarios y muchos podrán cambiar al conocer una vida distinta, mejor.



De lo contrario todo seguirá empeorando, como lo vemos a diario sin que veamos otra solución que vivir así o peor.



Pero lo veo difícil; ya se quejarán por los derechos humanos transgredidos (los demás no tenemos esos derechos y debemos convivir con esa realidad).



Por eso me marcho del Centro.



A lo mejor mis nietos, con suerte, verán otro Centro, limpio, bien iluminado, con veredas en buen estado y limpias, sin gente viviendo en esas condiciones.