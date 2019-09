Se hunde el barco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hay una campaña política que hace acordar al naufragio de un barco.



Cuando una desgracia de esta clase sucede, los pasajeros y tripulación se comportan de diferente forma y cada uno muestra la calidad humana y sus valores.



Los que tienen honor, son personas de bien con responsabilidad y coraje, se pondrán a luchar para salvar la situación y mantener el barco a flote aunque esté escorado.



Hay un segundo grupo que no les importa si el barco se hunde y prefieren salvarse con relativos buenos modales. Dan explicaciones, argumentan desencantos y tratan de conseguir un salvavidas. Salvavidas más o menos del mismo color del barco, pero no se lo prestan ni comparten con otro náufrago.



Por último, están a los que llaman las ratas por su comportamiento. Se suben a cualquier pedazo que flote no importa qué es ni de qué material y si alguien quiere subirse lo muerden. Es el propio sálvese el que pueda.