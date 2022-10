Algo huele a podrido en las ollas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Nada mejor que adaptar la frase de Horacio en la obra de Hamlet, para describir lo que estamos viendo últimamente.



Debemos reconocer que al Pit-Cnt-FA se les da bien el uso de las ollas. A veces para “cacerolear”, ¿se acuerdan? y las más, para “cocinar” relatos inverosímiles.



Su problema es que ahora se destapó y dejó al descubierto un olor nauseabundo que va desde el uso indebido para promocionar campañas políticas partidarias, como ser la lucha contra la LUC a cambio de la necesidad de la gente, o el intento de esconder información básica con el objetivo de poder inventar datos falsos sobre el hambre en Uruguay, hasta el desvío de 38 toneladas de alimentos que nadie sabe a qué “bocas” fueron a parar.



Esto no es más que otra artimaña de la izquierda, o sea, una confirmación del normal accionar de siempre en donde todo vale. Generar caos, agredir a las instituciones, instalar dudas, armar falsos relatos dirigido tanto al gobierno como a las personas, o sea, siguen tirando el termo y después esconden la mano.



Lo más hipócrita del caso es que mientras tanto están buscando un disfraz de “corderito”, llamando a reuniones para instalar reglas amigables en el relacionamiento entre los partidos, pero claro, no les da la talla. La ética no comulga con su dogma de que “el fin justifica los medios” y por eso no logran “esconder” al lobo rabioso y sediento de poder.



Y la verdad, me resulta insólito la benevolencia de parte de la ciudadanía y de algunos periodistas, porque si alguien en este país tan sólo insinuara su deseo que a Uruguay le fuera mal en Qatar, sería motivo de su destierro. Sin embargo, soportamos en forma impávida el comportamiento de esta oposición que busca por todos los medios imponer el fracaso total del gobierno, aunque esto conlleve una debacle para los todos los uruguayos.



Cada vez es más evidente su adhesión a una red internacional a la que tienen que responder y su actitud anti patriota.