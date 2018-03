Reina la inseguridad



Algo huele mal, no hay dudas.



Un día y otro también una mujer es asesinada, un asalto de bandas, vaya a saber cuántas rapiñas hay, denunciadas o no.



Ahora roban a los policías también, entonces, ¿qué hacemos?



Ya se ha dicho que no se puede obtener resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo, hay que cambiar la estrategia para combatir a los delincuentes, sea por el delito que sea. No podemos seguir sermoneando con los diagnósticos que no sirven para nada. A las víctimas no les sirven los diagnósticos, porque o ya las rapiñaron y lastimaron con todas las consecuencias psicológicas, o bien ya están muertas.



Ya no se puede seguir inventando el PADO y toda esa cháchara, hay que hacer algo ejemplificante y que continúe en el tiempo, algo que derrote a la delincuencia actual y que haga entender que cometer delitos no rinde.

Si el nuevo Código Penal precisa cambios para no ser tan benévolo hay que cambiarlo ya. Si se precisan más fiscales para poder dar curso a todo el trabajo que tienen, hay que hacerlo ya. Hay que instruir a los jueces que si liberan un delincuente habrá otra víctima que será responsabilidad de ellos.



En fin, todos, policías, fiscales, jueces, Poder Ejecutivo tienen que trabajar urgentemente para frenar esto ya.



No se puede seguir jugando a policías y ladrones.



Respeten primero los derechos de los ciudadanos que no delinquen y que pagamos muchos impuestos por servicios que no nos dan. Y de una buena vez los presos tienen que trabajar 8 horas, como todos, para vivir, basta de mantener a los delincuentes con nuestro salario. Que hagan las vías de los trenes; que arreglen carreteras, lo que sea, pero que trabajen si quieren comer.



¡Basta con respetar solo los derechos de ellos! ¡Nosotros también tenemos derechos!