Algo huele mal

@|Shakespeare desarrolla Hamlet en Dinamarca. Nuestro drama se inicia en la vecina Finlandia protagonizándolo el gobierno frentista al regalar a UPM una concesión con tufo desagradable.



Es indiscutible la importancia del emprendimiento, rechazándose su condicionamiento colonial. Los términos debieron concensuarse política y socialmente; pero secretamente el Frente entregó sin pudor el patrimonio nacional.



Escandalizada la izquierda en los 70´ clamaba por 25.000 ha para “cañeros” de la entonces mayor extensión terrateniente. Hoy aprueba la concentración de UPM que detenta cientos de miles de hectáreas

Uruguay se compromete con UPM por 50 años al costo de US$ 5.000.millones, contra US$ 2.500/3.000 millones de inversión. El beneficio de la pastera será de US$ 700 millones año.



Ventajas otorgadas a la pastera:



- Insólitamente Uruguay le asegura el retorno invertido.



- Le cede 550 ha en Pueblo Centenario al mayor terrateniente.



- Al “operativo” se le declara zona franca, extendida a UPM en Puerto de Montevideo. “Operativo” significa que la franquicia comprende todos los bienes y servicios de la pastera.



- Se construirán 273 km. de vías férreas, con características impuestas por UPM operadas por empleados para su uso exclusivo. Costarán US$ 1.400 millones de dólares. El tren desalojará vecinos y polucionará con un convoy de 700 m de largo cada 40 minutos. Ante solicitud que evite las ciudades y corra paralelo a Ruta 1 el Ministro Rossi manifestó que el trazado llevó exhaustivo estudio, agregando que el mismo se perdió.



- Se obliga a UTE a comprar la energía que produzca UPM por quema de residuos, un 66 % más caro de lo que factura exportando. Son hasta US$ 1.450 millones que se cargarán a tarifas.



- El Estado se compromete a mantener 90.000 has forestadas en la inmediaciones de la planta.



- Diariamente se aseguran a UPM 1.250 metros cúbicos de agua; debilitando represas y potabilizadoras.



- Durante medio siglo UPM volcará químicos al Río Negro: fósforo, nitrógeno, arsenio, cobre, plomo, cadmio, níquel, etc. ocasionando gravísimo perjuicio, envenenará capas freáticas y sin detenerse contaminará el Río Uruguay y el Río de la Plata.



- El Estado se compromete a preparar personal de planta con cursos a la medida UPM; terminando por pagar a la mano nacional por debajo de lo que lo hace en Finlandia.



- Se le acordaron garantías laborales: nada de paros, huelgas, ocupaciones, etc.. El PIT/CNT -brazo sindical del Frente- cumplirá con lo que mandan los patrones: el frentista y UPM.



- Le extendieron a UPM por 15 años los beneficios a caducar de la planta en margen del Río Uruguay. La renuncia fiscal servirá de “hacer caja” el proyecto.



- Uruguay abdica en litigios admitiendo demandas internacionales de UPM quién se segura una justicia a medida.



Algo huele mal en Finlandia. Esperamos que el gobierno entrante investigue porqué el Frente acordó condiciones lesivas, como asimismo renegocie el contrato en resguardo de los intereses nacionales.