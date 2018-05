@| Estimados conciudadanos uruguayos, como referente indígena latinoamericano y Guarda Memoria del pueblo Charrúa hoy les hablo en nombre de mis hermanos.



La razón es contribuir a quitar dudas, tanto a la población en general como a los Ediles de la Junta Departamental de Montevideo. Respecto al tema tratado en el articulo ¿Hubo genocidio charrúa? Ediles alzaron sus lanzas.

Primero que nada les dejo la definición de genocidio para ilustrarnos mejor todos y así comprender mejor la temática a tratar; Genocidio: “Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos”.



Pues si éste término es apto para los otros pueblos mencionados en el articulo antedicho, también lo es para mi pueblo Charrúa. Sin importar que el uso del término genocidio sea de invención “reciente”, puesto que tal acto tanto en pasado, presente o futuro es el mismo, y los Charrúas seguimos luchando los embates del tiempo.



Por otro lado, como indígena uruguayo, no estoy de acuerdo con la señora Edil Delia Rodríguez por varias razones.



Primero, el término “indio” es despectivo, clasista y racista. Es como decirle negro a un moreno afro descendiente (digo moreno porque no todos los afro descendientes son morenos).



Segundo, en Uruguay nunca hubo “indios”, pero siempre a pesar de tantas masacres ha sobrevivido hasta el momento al menos un 5% que se identifica como tal y entre un 40% y un 60% que se define descendiente indígena.



Tercero, el hecho de que los indígenas uruguayos no vivamos en “aldeas” o “reservas” (ningún indígena es colono, por ende es imposible ver colonias indígenas en algún lugar del mundo), no indica que los indígenas no vivan insertados en la sociedad actual. De hecho, en casi todo el mundo es más fácil ver indígenas en la ciudad que en sus territorios, debido a los desalojos que hemos sufrido.



Cuarto, tanto a mis hermanos indígenas como a mí, nos asombra la falta de información que tienen los Ediles montevideanos, al respecto de temáticas tan actuales, como lo son nuestros pueblos indígenas. Puesto que no hace mucho, el Parlamento, reconoció nuestra existencia actual en la población uruguaya (estuve presente junto a mis hermanos en dicha sesión). A eso sumemos la participación de ocho charrúas uruguayos en los Primeros Juegos Indígenas Mundiales de Palmas, Ts , Brasil en 2015.



También la participación de autoridades Charrúas en la IV RAPIM (Reunión de Autoridades de los Pueblos Indígenas del Mercosur), celebrada en el edificio del MERCOSUR, en Montevideo en el año 2016, donde tuve el honor de representar como vocero a los pueblos indígenas de dicho bloque y países alineados.



Exponentes y referentes de nuestro pueblo aparecen a menudo en múltiples medios de comunicación. Entre ellos el diario “El País” ha cubierto eventos en varias oportunidades. Por ende me queda pensar que algunos ediles, que tienen a disposición diarios y mas, no son muy “habitué” a la lectura, lo cual es una lástima, porque a nuestro ver, como indígenas es un lindo hábito que hemos adquirido en las escuelas.

Desde ya, tanto mi persona como tantos otros indígenas, les recibiremos con agrado en caso de necesitar más información.



Muy agradecido, Guarda Memoria y referente indígena del pueblo Charrúa de Uruguay, integrante de Clan Choñik.