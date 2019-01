Hoy me morí un poco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hoy en la mañana, salgo de un Redpagos (que también es parte de la reclusión financiera...) y me encuentro con un vecino jubilado él.

Nunca vi una mirada tan perdida... nunca vi tanta pena... nunca vi un viejo tan muerto y de pie... Y he visto gente padeciente con mas color que mi vecino.



Me da la mano y me dice: “qué desgracia, después de ayudar a levantar el futuro de este país por más de 50 años aportando, que me devuelvan $12.000 por mes, de los cuales a esta altura del mes me quedan $1.250... venir a morir en comunismo...”.



El 60% de su jubilación se la había llevado, antes del 15, el Estado en UTE, Antel, impuestos municipales, OSE, y la eterna cuota del Banco Hipotecario por una modestísima vivienda... sin contar los gastos mensuales en tickets de medicamentos.



Y ta... que más te voy a decir que vos no entiendas... empatiza y vas a ver.

Yo aún me recupero después de invitarlo a desayunar en un café cerquita.

Yo me morí un poco hoy...



¿Te parece que merecen los jubilados y los ancianos morir en manos del comunismo perverso?



¡No los podemos dejar solos!