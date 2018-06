Hotel San Rafael

Historia y futuro



@| Inaugurado en 1948 por iniciativa de José Pizzorno y Laureano Alonso Pérez quien proyectó todo el barrio San Rafael con sus calles en curvas para evitar avance de la arena, además de Antonio Lussich principal forestador del balneario. Fue inspirado en castillos europeos y es un estilo Tudor. Con sanitarias del Reino Unido; la madera es laurel traída de Chile y pinturas de Berdin. Hoy en ruinas, vacío hace más de 7 años, ha despertado gran polémica. Fue en su época junto al Victoria Plaza los únicos hoteles 5 estrellas, con 128 habitaciones, suites especiales, restaurante, bar, piscina, spa, canchas de tenis, salones de fiesta, casino y un salón gótico para 1500 personas. Allí trabajaban más de 500 personas que vivían en unos apartamentos junto al hotel.



Hoy y luego de muchos años un grupo inversor compra este icono que había sido en 2001 declarado de interés departamental por la Junta de Maldonado. Pero el hotel empieza a caer cuando se retira el casino en 1997, pasando al modernísimo hotel Conrad. En pocos años pasó de 5 a 3 estrellas. En este hotel se realizó en 1967 la reunión del Gatt, vinieron presidentes americanos Johnson, Nixon, El Che Guevara, el empresario Rockefeller y hasta Luís Sandrini y Vinicius de Moraes. También se celebró el primer festival de cine en 1951.



Pero todo esto es historia; hoy el grupo Cipriani compró todo el predio en 40 millones de dólares y va a invertir más de 200 millones, cifra nada despreciable. Se proyectan realizar 3 torres junto al hotel, una de ellas de más de 60 pisos. El Arquitecto será Rafael Viñoly quien realizó el nuevo Aeropuerto de Carrasco, el puente redondo en Laguna Garzón, el edificio Aqcua donde cada piso tiene una piscina, que dan desde lo alto una sensación de cascada que desciende al mar. Allí compró un apartamento en 7 millones de dólares el jugador y actual técnico del Real Madrid Cenedine Zidane. Además Viñoly tiene obras en EE.UU., París, Dubai etc.



En este nuevo proyecto del San Rafael trabajarían unas 1500 personas hasta 2024. La Junta deberá avalar el proyecto que no será fácil. Si bien ha habido una gran preocupación por organizaciones sobre el estado actual del hotel y porque no se hacía nada, ahora que hay un inversor con una obra monumental -con un rascacielos, el mayor de América del Sur con 300mts de altura-, peligra el proyecto. Al conocerse la idea las redes sociales comenzaron actuar y en 24 ha se juntaron 9000 firmas de desaprobación. Se argumenta lo estético, una obra de otra época, que no va con el lugar y el hotel, con el paisaje, que es demasiado alto para Punta del este, sobre la sombra que generaría en el lugar, etc. Si bien el proyecto de Viñoly fue presentado en Tokio en una cumbre de arquitectos con gran aceptación, la misma no encajaría para Punta del Este. Si fuera en Montevideo pasaría desapercibida pero en el balneario rompería todo los estilos.



¿Y entonces que se hace? ¿Que se siga cayendo o el nuevo emprendimiento? La junta departamental deberá tener una respuesta.



Esto es trabajo para una zona que vive del turismo menos de 3 meses al año. Incluso el hotel ya no tiene la categoría de alojamiento por parte del Ministerio de Turismo. La Ministra también dice que es una obra desproporcionada para el lugar. ¿Qué hará la Intendencia de Maldonado? ¿Se perderá el proyecto? ¿Se dejará caer poco a poco el ya abandonado hotel San Rafael? ¿Que hará la junta? ¿Es importante el trabajo en la zona y todo lo que mueve? Y a nivel político, ¿esto perfila al Intendente Antia para una reelección?



Difícil de resolver cuando el dinero manda y las necesidades aprietan. Ojalá se de luz verde a este u otro proyecto que salga, para que se generen puestos de trabajo y se salve esa linda postal del Hotel San Rafael.



¡Lo mejor para Maldonado y su gente!