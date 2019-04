Hotel San Rafael

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Con gran pena, pero hoy el San Rafael es historia hecha escombros.

Habiendo tantos y tantos terrenos sobre costa oceánica, ¿había que destruir un edificio con estilo único en la zona, para pasar a una construcción postfuturista?... que a mi humilde entender, no va, no está acompañada de otras obras del estilo y quedará diferente , sí... cálida no!



Si bien la libertad de construcción es muy notoria, sería bueno un día marcar un punto y apostar a ensamblar las obras arquitectónicas con el paisaje natural que el lugar ofrece.



El turismo una gran fuente de ingresos... y aquí en nuestro país no se conserva nada. Construcciones únicas, se deterioran, se apuntalan y un día se llega a esto.



Ejemplos varios a lo largo y ancho del territorio nacional que no se mantienen, que le vemos un puntal más, una cinta de no pasar más... y dejamos que se caiga o la tiren.



Quienes han recorrido diferentes lugares del mundo vienen admirados del estado de conservación y respeto por lo construido por otras generaciones.

Aquí no se respeta, no se le ofrece al turista como referente de un lugar, lo que genera es pena... y así seguimos perdiendo lo histórico. Las fuentes de trabajo que genera el turismo, lo que deberían estar haciendo es mantenimiento.



Aquí hace falta un plan, no podemos depender de lo que cada inversor quiera hacer, ¡debe haber un plan global donde todas las partes involucradas hagan un abordaje integral !