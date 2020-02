Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|Yo me pregunto por qué el Hospital Vilardebó está en tan mal estado. Paso por Avda. Millán y calle Santa Fe hace 45 años y me da mucha lástima ver como está.



Le hace falta pintura en las rejas del frente y ventanas. Además hay un árbol muy grande y en la esquina que está puede caerse, esperemos que no. También hay una casa o sala abandonada en muy mal estado; creo que se podría hacer algo.



Por ejemplo, comedor para funcionarios o para que usen en su media hora de descanso. También podría ser garaje para ambulancias.



Tampoco se ve el Escudo Nacional.



Para recaudar fondos para estas obras se podría implementar una rifa a beneficio del hospital.



A las personas del taller que ayudan a los pacientes, un aplauso y suerte.

Y un agradecimiento a todo el personal.